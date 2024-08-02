本地第四个鸡蛋农场业者欲重新评估设场可行性 食品局：正与公司磋商

原定今年投入运作的本地第四个鸡蛋农场的经营者，或将重新评估设场的可行性。新加坡食品局正与该公司就有关争取更多资金援助及增拨土地等要求进行磋商。

食品局答复《联合早报》询问时也透露，迄今为止，尚未向这家公司发放任何津贴。

受冠病疫情冲击和通货膨胀压力等因素影响，建设本地第四个鸡蛋农场的公司ISE Foods Holdings（简称IFH）面对成本上涨、建筑工程延误等多重挑战。

根据IFH的最大资助者奕力（Ellipsiz）上周向新加坡交易所提交的文件，公司在交代有关鸡蛋农场的进度时指出，受疫情冲击，加上地缘政治紧张局势造成供应链受阻和通胀压力，以及本区域爆发的疾病案例有所上升须要加强农场的生物安全措施，导致建造成本大幅上升，超出了原本的估算。

这些挑战也进一步推迟了开设鸡蛋农场的进度，因此有必要重新调整建设新农场的时间表。

奕力持有本地投资控股公司ISE Capital Management（简称ICM）八成股份，ICM是IFH的大股东。

IFH正与食品局磋商，以争取更多资金援助及更多土地分配来容纳升级后的生物安全措施。IFH也正与当局就建造鸡蛋农场的时间表和延长租约事项进行讨论。

“这预计需要更多时间和精力来解决这些问题。在这种情况下，公司可能须要与当局磋商，重新评估鸡蛋农场项目的可行性。”

食品局：并未发布新的生物安全要求或改变相关要求

食品局发言人受询时说，IFH今年5月正式提出上诉申请后，当局目前正与公司进行讨论，以理清对方提出的要求和计划，包括有关更多资金援助、更多土地分配、延长建造时间表和进一步延长租约的问题。

食品局也指出，IFH是在去年检讨其计划，以进一步加强鸡蛋农场的生物安全措施。发言人也说，自2022年10月，IFH获得当局原则上批准建设商业鸡蛋农场以来，食品局并没有发布新的生物安全要求，或改变相关要求。

根据原先计划，这个斥资超过1亿元建造的农场，每年可生产3亿6000万个鸡蛋。