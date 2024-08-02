个人与公司涉操纵义安理工服务竞标 竞消委发违规裁定提案

新加坡竞争与消费者委员会指一公司董事通过两家新公司参与投标，协助另一公司三次标下义安理工学院的管理软件服务，违反竞争法，向该个人和得标公司发出违规裁定提案。

竞消委星期五（8月2日）发文告说，已向苏志强（Soh Chee Keong，译音）和Rei Securite Pte. Ltd.（简称Rei）发出违规裁定提案（Proposed Infringement Decision），指他们涉嫌触犯竞争法令第34节的反竞争协议条款。

竞消委称，在2023年1月接获通知，指上述两方在2021年1月至2022年11月间，参与三起义安理工学院关于漏洞管理软件和服务的公开招标活动，合约价值介于6万3000元至6万5000元。

竞消委调查显示，苏志强涉与Rei达成协议或有经协调做法，通过两家新注册的公司，QBTT Pte Ltd和Contabilita Pte Ltd，在三场Rei参与的公开招标中都进行了掩盖式投标（cover bid）。

由于仅有这三家公司参与投标，Rei赢得了每一次竞标。随后，Rei以苏志强在竞标中为Rei提供信息技术支持为由，向他支付了高达3万4000元的报酬。

调查显示，苏志强是QBTT的唯一董事和股东，但与Contabilita和Rei无关。QBTT和Contabilita均在第一次公开招标时间前后注册，并于2023年9月竞消委介入调查后被注销。

竞消委指出，苏志强的掩盖式投标破坏了相应招标活动的竞争流程，让义安理工学院误以为过程中有三个独立投标者进行了公平竞争，妨碍义安理工学院获得能够提供最佳价值的投标。

违规裁定提案发出后，双方将有机会就他们涉及的违法行为分别作出回应，竞消委会在仔细考虑收到的陈述及调查所得证据后，做出最终决定。