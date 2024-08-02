淡滨尼乌鸦啄人 当局今年已移除77个乌鸦巢

淡滨尼9道7月中发生乌鸦袭人事件，引发居民担忧。淡滨尼集选区议员马炎庆透露，今年以来国家公园局和淡滨尼市镇理事会已移除了该区域77个乌鸦巢，并将继续合作诱捕和捕杀乌鸦。

据媒体早前报道， 淡滨尼9道第485B座组屋后方的露天停车场7月19日发生乌鸦袭人事件，至少四人被攻击，其中一名女补习教师被啄得头皮流血。

也是永续发展与环境部兼交通部高级政务次长的马炎庆星期五（8月2日）在脸书发文，分享当局所采取的措施。

马炎庆说，事件发生次日早上，公园局就进行了调查，并在地面发现两只可能是从鸟巢中掉落的乌鸦雏鸟；当局移走雏鸟后，乌鸦就停止了攻击行为。

马炎庆说，成年乌鸦出于保护本能，在感到雏鸟附近有危险时，往往会表现出攻击行为，而当雏鸟被移走后，攻击行为也会随之停止，“因为它们没有东西可以保护了”。

马炎庆说，除了移除这个乌鸦巢外，淡滨尼市镇会同天也移除了另外三个乌鸦巢。在接下来的一周内，当局也从淡滨尼第461座至470座组屋之间的树木上，又移走了五个乌鸦巢。

马炎庆说，公园局会定期对淡滨尼的乌鸦巢进行调查，并透露今年以来，当局已从淡滨尼42街到45街一带共移除了77个乌鸦巢。

马炎庆指出，家鸦（Corvus splendens）是城市常见鸟类，如果食物残留没有得到妥善处理，它们就会在小贩中心和垃圾箱中寻找食物。此外，若乌鸦在居民区附近聚集，它们的叫声和排泄物将对居民造成滋扰。

马炎庆也提醒公众，乌鸦是一种聪明且记仇的鸟类，如果不小心冒犯了它们，乌鸦可能会记住当事人的脸并进行攻击。他建议，如果受到了攻击，人们应另选路线，避开乌鸦栖息的茂密树林。

他指出，公众可以通过妥善管理垃圾和消除食物来源等方式，改善乌鸦在居民区聚集的情况，并可向市镇会反映乌鸦筑巢的情况，让当局进行后续处理。