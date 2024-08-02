富商沈财福的V3集团 可能成为全亚影视娱乐最大股东

挂牌公司全亚影视娱乐（MM2 Asia）将私下配售新股筹集3000万元资金，而新加坡富商沈财福的控股公司V3集团（V3 Group）将认购其中至少1500万元的新股，可能持有全亚影视娱乐约18％股权并成为全亚影视娱乐的最大单一股东。

全亚影视娱乐星期五（8月2日）晚上发布私下配售新股的计划时，透露了这个消息。

全亚影视娱乐计划私下配售新股筹集多达3000万元资金，每股售价1.7分，总共发售约17亿6471万股，占现有股本的约56.2％，占扩大后股本的36.0％。它也有选择，可额外发售约5亿8824万股，筹集额外1000万元资金。

大华继显是全亚影视娱乐这批新股的配售商（placement agent）。全亚影视娱乐是从配售商得知V3集团有意认购至少1500万元的配售股。

全亚影视娱乐说，这些售股所得资金，将用于加强公司的财力和支持营运资金需要。

沈财福的V3集团拥有傲胜（OSIM）和TWG Tea等品牌。沈财福是全亚影视娱乐的主要股东之一，持有约5.5％股权。

2016年上市的全亚影视娱乐星期五股价大跌11.77％，闭市报1.5分，创历史新低。

每股1.7分的新股配售价格，比全亚影视娱乐星期五的每股1.5分的交易量加权平均价高出约13.33％。

全亚影视娱乐执行主席洪伟才说：“冠病19疫情暴发后，公司面临挑战。尽管面临这些困难，我们仍努力发展业务，为股东提升未来价值。我们在整个冠病疫情期间保持运营，并在加强财务状况方面继续取得重大进展。我们仍然专注于公司的核心业务。”

全亚影视娱乐将召开特别股东大会，寻求股东批准私下配售新股的计划。

洪伟才说：“我们感谢所有参与我们过去的企业行动的股东，并对V3集团通过此次配售对公司的支持感到鼓舞，并期待与他们合作开展互利共赢的项目。”