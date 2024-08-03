【奥运会】骆建佑带伤不敌安赛龙止步八强 无缘创我国羽队最佳成绩

骆建佑不敌前世界第一安赛龙，无法杀进半决赛，无缘创新加坡羽球队在奥运会上的最佳成绩。
在前一天的男单16强表现神勇，以2比0淘汰世界排名第六的中国球员李诗沣后，新加坡羽毛球头号男单骆建佑在巴黎时间星期五（8月2日）晚上的复赛，大战前世界第一的丹麦好手安赛龙。但他无法延续勇态，最终以9比21、17比21俯首称臣。
骆建佑先声夺人，拿下了比赛的第一分，但安赛龙很快就扭转局势。在安赛龙以7比3领先后，骆建佑要求医疗暂停，然后只见医疗人员将他的右手掌用绷带缠了起来。
比赛恢复之后，他连丢七分，以3比14的大比分落后，即便之后追回了几分，并挽救了一个局点，但首局还是被安赛龙以21比9轻松拿下。
骆建佑次局打得更具侵略性
次局比赛，骆建佑开始加快了进攻步伐，表现得更具侵略性，但安赛龙始终技高一筹，以21比17送骆建佑出局。
骆建佑三年前在东京献出奥运首秀，但因为被分到与印度尼西亚好手金廷同组而只能排名小组第二，无法晋级淘汰赛。
本届奥运会他则抽好签，与世界排名较低的选手同组而轻松锁定小组头名，成为自2004年雅典奥运会的罗钠德（Ronald Susilo）以来，首位在奥运会打进16强的新加坡羽毛球男单球员。
罗纳德当时止步八强，创新加坡羽毛球男单在奥运会史上的最佳成绩，意味着骆建佑已追平了这项纪录。倘若骆建佑能打败安赛龙，杀进四强，那将会新加坡羽毛球员在历届奥运会上的最佳成绩，可惜他只差一步。
手被绑着绷带 影响手感
骆建佑在受访时说：“我已经拼尽全力了，但还是不够。我觉得我还可以做得更多，但说比做容易，因为安赛龙打得非常好，他在很多地方都牵制着我，我很难从他的防守中找到突破口。”
不过，骆建佑不讳言手掌被绷带缠绕后，感觉很不舒服，手感很不一样，也无法很好地掌握球拍。
他解释，自己是在飞身救球时不小心擦伤了手，以致流血，所以必须用绷带缠住它。“平时手没事都已经很难打败他了，现在绑着这个无疑更难”，骆建佑笑说。
尽管第二次的奥运征程已正式宣告结束，但骆建佑在受访时仍表现得相当开朗。他解释道：“可能是因为我输给了一个值得我尊敬的对手和我的好朋友，也可能是因为我在巴黎表现得还不错。再说了，哭也于事无补。”
之后，他又开玩笑说：“我是男人！男人流血不流泪！”
昆拉武特爆冷打败夺冠热门石宇奇
除了安赛龙之外，另外三名闯入男单四强的还有印度球员叻斯亚·森、泰国的昆拉武特和马来西亚的李梓嘉。
其中，世界排名第八的泰国选手昆拉武特直落两局以21比12、21比10打败今年势头正猛，世界排名从年初的第六冲到第一，被视为本届奥运会男单夺冠最大热门的中国好手石宇奇，无疑最令人意外。
在另外两场复赛中，叻斯亚·森以19比21、21比15、21比12逆转战胜台湾名将周天成；李梓嘉则以21比17、21比15淘汰丹麦的安东森。
值得一提的是，这三场比赛都是世界排名较低的选手打败世界排名较高的选手。
昆拉武特将在半决赛中对垒李梓嘉，安赛龙则将与叻斯亚·森争夺决赛权。