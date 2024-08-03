【奥运会】骆建佑带伤不敌安赛龙止步八强 无缘创我国羽队最佳成绩

骆建佑不敌前世界第一安赛龙，无法杀进半决赛，无缘创新加坡羽球队在奥运会上的最佳成绩。

在前一天的男单16强表现神勇，以2比0淘汰世界排名第六的中国球员李诗沣后，新加坡羽毛球头号男单骆建佑在巴黎时间星期五（8月2日）晚上的复赛，大战前世界第一的丹麦好手安赛龙。但他无法延续勇态，最终以9比21、17比21俯首称臣。

骆建佑先声夺人，拿下了比赛的第一分，但安赛龙很快就扭转局势。在安赛龙以7比3领先后，骆建佑要求医疗暂停，然后只见医疗人员将他的右手掌用绷带缠了起来。

比赛恢复之后，他连丢七分，以3比14的大比分落后，即便之后追回了几分，并挽救了一个局点，但首局还是被安赛龙以21比9轻松拿下。

安赛龙在战胜骆建佑后，激动庆祝。（谢智扬摄）

骆建佑次局打得更具侵略性

次局比赛，骆建佑开始加快了进攻步伐，表现得更具侵略性，但安赛龙始终技高一筹，以21比17送骆建佑出局。

骆建佑三年前在东京献出奥运首秀，但因为被分到与印度尼西亚好手金廷同组而只能排名小组第二，无法晋级淘汰赛。

本届奥运会他则抽好签，与世界排名较低的选手同组而轻松锁定小组头名，成为自2004年雅典奥运会的罗钠德（Ronald Susilo）以来，首位在奥运会打进16强的新加坡羽毛球男单球员。

罗纳德当时止步八强，创新加坡羽毛球男单在奥运会史上的最佳成绩，意味着骆建佑已追平了这项纪录。倘若骆建佑能打败安赛龙，杀进四强，那将会新加坡羽毛球员在历届奥运会上的最佳成绩，可惜他只差一步。

骆建佑看着缠着绷带的右手。（谢智扬摄）

手被绑着绷带 影响手感

骆建佑在受访时说：“我已经拼尽全力了，但还是不够。我觉得我还可以做得更多，但说比做容易，因为安赛龙打得非常好，他在很多地方都牵制着我，我很难从他的防守中找到突破口。”

不过，骆建佑不讳言手掌被绷带缠绕后，感觉很不舒服，手感很不一样，也无法很好地掌握球拍。

他解释，自己是在飞身救球时不小心擦伤了手，以致流血，所以必须用绷带缠住它。“平时手没事都已经很难打败他了，现在绑着这个无疑更难”，骆建佑笑说。

尽管第二次的奥运征程已正式宣告结束，但骆建佑在受访时仍表现得相当开朗。他解释道：“可能是因为我输给了一个值得我尊敬的对手和我的好朋友，也可能是因为我在巴黎表现得还不错。再说了，哭也于事无补。”

之后，他又开玩笑说：“我是男人！男人流血不流泪！”

世界排名第八的泰国选手昆拉武特直落两局打败被视为本届奥运会男单夺冠最大热门的中国好手石宇奇。（谢智扬摄）

昆拉武特爆冷打败夺冠热门石宇奇

除了安赛龙之外，另外三名闯入男单四强的还有印度球员叻斯亚·森、泰国的昆拉武特和马来西亚的李梓嘉。

其中，世界排名第八的泰国选手昆拉武特直落两局以21比12、21比10打败今年势头正猛，世界排名从年初的第六冲到第一，被视为本届奥运会男单夺冠最大热门的中国好手石宇奇，无疑最令人意外。

在另外两场复赛中，叻斯亚·森以19比21、21比15、21比12逆转战胜台湾名将周天成；李梓嘉则以21比17、21比15淘汰丹麦的安东森。

值得一提的是，这三场比赛都是世界排名较低的选手打败世界排名较高的选手。

昆拉武特将在半决赛中对垒李梓嘉，安赛龙则将与叻斯亚·森争夺决赛权。