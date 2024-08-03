警方反诈骗中心四年半为受害者追回逾4亿元款项

新加坡警察部队反诈骗中心在成立的首四年半里，成功帮助受害者追回超过4亿1000万元的款项，占总诈骗损失款项的约两成。

警方于2019年6月成立反诈骗中心，旨在扰乱诈骗团伙的运作，同时迅速冻结涉及诈骗的银行户头以降低受害者的损失。在过去五年，反诈骗中心不断提升能力，并与不同政府机构和私人企业合作，制定更完善的反诈骗机制。

根据警方提供给《联合早报》的数据，反诈骗中心2019年成立后的约半年里，共追回370万元的诈骗损失款项，而随着诈骗案总损失金额激增，追回的金额过后也逐年不断攀升。

2020年增至5760万元，2021年更是激增至1亿零200万元，2022年达1亿4660万元。2023年因总诈骗损失金额略减，追回款项下降至约1亿元。

诈骗手法层出不穷，要追回款项并不容易，警方四年半下来共追回超过4亿1000万元，但也只占这些年总损失款项的近两成。

反诈骗指挥处助理局长叶葛心副助理警监接受《联合早报》访问时指出，我国是少数几个会在诈骗案中冻结所有涉案银行户头的国家。

“我们也是少数几个会设法完全追踪款项去处的国家。这是因为骗子骗取款项后，会通过离析（layering）方式将钱分层转入不同银行户头中，最终将钱‘洗白’。”

骗子迅速将赃款转入不同户头

她举例说，之前曾有一起案件，一名男子坠入借贷骗局，结果损失超过51万2000元。警员深入调查后发现，骗子迅速将骗到的款项转入不同户头，最终揭发共涉及11个户头，并成功取回超过46万元的损失。

“查案人员会步步追踪款项的去向，一些案件可能涉及90个户头之多，可见骗子多么狡猾。”

叶葛心解释说，中心接到报案后，就会立即联系银行冻结户头，然后追踪款项去处。近年来追回的款项逐年增加，除了是因为警方推出不同计划，例如自动化打击诈骗战术与警示计划（Project ASTRO），在诈骗发生初期就快速识别，并发送短信提醒受害者，也是因为银行等机构的大力支持。

“从2019年10月起，星展银行开始派人员入驻中心，方便我们更好沟通。到了2022年，我们有六家银行的代表在中心内，因此成功取回的款项写下新高。去年，骗子开始改变转账伎俩，但我们仍成功追回约1亿元。”

她强调，骗子一直在不断改变伎俩，因此尽管警方持续提升能力，更重要的是公众应该时刻保持警惕，避免坠入骗子陷阱之中。