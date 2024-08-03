Evergreen旗下公司涉伪造 集团首席执行官杨孔霖被控

Evergreen Group Holdings旗下公司的商务活动涉嫌伪造行为，商业事务局已展开调查。集团首席执行官、新加坡富豪杨孔霖（David Yong）星期六（8月3日）被控上法庭。

Evergreen Group Holdings旗下公司包括Evergreen Grp Holdings Pte Ltd、Evergreen GH Pte Ltd（前身是Evergreen Assets Management (Singapore) Pte Ltd）、Everventures Pte Ltd等。

新加坡警察部队星期六发文告说，Evergreen Group Holdings旗下的公司涉嫌通过发行承诺10％年利率的本票（promissory notes）来筹集资金。

由于怀疑投资者的资金被滥用，商业事务局随后展开调查。发行这些本票也可能违反证券及期货法令（Securities and Futures Act）。

根据文告，警方经调查后，在星期四（1日）逮捕两名37岁男子，他们是集团的管理层成员。其中一人于星期六，在伪造账目的罪名下被控上法庭。

刑事案件入禀和管理系统（ICMS）显示，星期六被控上法庭的是杨孔霖。他目前被还押，案展8月8日过堂。

根据控状，杨孔霖被指在2021年12月16日左右，为蓄意欺骗而教唆刘梦涵（译音，Low Mong Han, Jolene）伪造属于Evergreen GH Pte Ltd的文件。这个文件与要发给陈罗伊（译音，Roy Tan）的家用配件和电器销售税务发票有关。

杨孔霖拥有多重身份，除了参与韩综《驻韩超富族》（Super Rich in Korea），也与多位韩国歌手合作。在商界，他除了是Evergreen Group Holdings的首席执行官，也是一名律师。

伪造账目罪名若成立，可判最长10年监禁、罚款或两者兼施。