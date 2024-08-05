星期一开盘可关注股票

市场担忧美国经济衰退，导致上周美股遭到连续抛售。上星期五（8月2日）纳斯达克指数大跌2.43％，收于16776.16点；标普500指数跌1.84％，报5346.56点；道琼斯工业指数跌1.51%，报39737.26点。

新加坡海峡时报指数上星期五跳空低开，闭市下跌38.39点或1.12%，闭市报3381.45点。全周下滑1.31%。全场成交量13亿1000万股，总成交额16亿8000万元。上升股199只，下跌股422只。

亚太其他市场当天也一片惊慌。东京猛跌5.73%，写下近四年多来最大跌幅；台湾和首尔分别大跌4.43%至3.67%；悉尼和香港各跌2.11%和2.08%；深圳和上海情况稍好，但也分别下跌1.27%和0.92%。

星期一（5日）开盘，亚太区域股市继续大幅下滑，东京猛跌6.47%，首尔和悉尼也分别跌3.77%和2.32%。

星期一可关注的本地股票：

*宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）盘前公布今年上半年业绩，由于投资组合净收入减少以及财务费用增加等原因，截至6月底的可派发收入和调整后的可派发收入分别同比减少39.8％和27.8%，至2285万美元（约3031万新元）。信托止派息至明年底。上半年信托净房地产收入同比减少22.7%至4280万美元，营收同比下降12.9%至8674万美元。信托上星期五收报7.8分，跌1.27%。

*在新交所观察名单的明光集团（Beng Kuang Marine）发布上半年业务报告，集团净利实现扭亏为盈达860万元，去年同期则为净亏损85万元。上半年每股盈利为4.3分，去年同期则为亏损0.43分。在集团基础设施工程和防锈两个核心部门的业务推动下，营收同比大涨88.1％至5992万元，总毛利（gross profit）同比增长153.4％至2126万元，毛利率从去年同期的26.3%提高至35.5%。公司上星期五股价跌7.55%至0.245元。

*创值科技（Addvalue Technologies）盘前宣布，公司获得多个卫星间链路数据传输系统（IDRS）终端的新订单价值约222万美元，这让集团的总订单额提高至1056万美元。集团预计，新订单将在明年3月底前基本完成，这对公司本财年的业绩具有积极影响。创值科技上星期五收报0.13分，跌7.14%。

*嘉灵控股（Karin Technology）盘前要求暂停交易，具体原因有待公布。公司上星期五闭市报0.315元，跌4.55%。