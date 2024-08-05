宏利美国REIT上半年可派发收入减近三成 暂停止派息

由于投资组合净收入减少以及财务费用增加等原因，宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）上半年可派发收入同比减少39.8％至2285万美元（约3031万新元）。信托停止派息至明年底。

宏利美国房地产投资信托星期一（8月5日）盘前公布最新业绩，截至6月底，信托调整后的可派发收入同比减少27.8%至2285万美元，调整后可反映基金经理的基本费用以及物业管理费。受租金下降以及空置率和营运开支增加的影响，上半年信托净房地产收入同比减少22.7%至4280万美元。营收同比下降12.9%至8674万美元。

截至6月底，信托杠杆率为56.3%，利息覆盖率从3月底的2.3倍降至2.2倍，加权平均债务到期日（weighted average debt maturity）则由3.2年缩短至三年。信托6月底的对冲和固定利率贷款比率为80.2%。为了缓解利率变动导致的现金流波动，信托目标将其保持在50%至80%之间。

报告指出，尽管一些细分市场面临挑战，但租赁势头良好，信托上半年的租赁面积约为42万8000平方英尺，这些租赁面积占投资组合净可出租面积（NLA）的8.5%。加权平均租赁期（WALE）为7.3年，这有助于信托收入稳定。

截至6月底，信托入驻率稳定在78.4%，第一季则为78.7%。投资组合的WALE从三个月前的4.3年增加至4.7年。

租金调升率（Rent Reversion）方面，上半年签订的租赁合同的平均租金下跌10.6%，但签署的大多数办公空间租赁合同的租金高于市场水平。

报告显示，信托投资组合中约有140万平方英尺的可租赁面积。然而，由于租赁市场仍充满挑战，信托的战略重点是为股东带来资金流动性和最大价值的租赁，而不是更高的入驻率。在今年下半年和明年，分别有14.7%和9.6%的NLA将到期。NLA排名前10位租户的WALE为6.8年，这些租户在未来五年内没有终止合同的迹象。

展望未来，信托78.4%的入驻率以及4.7年的WALE，可为应对美国经济放缓和办公楼市场疲软带来一定缓冲。不过，投资组合仍受到办公楼整体需求减少的影响。

信托星期一开盘报7.5美分，跌3.85%。