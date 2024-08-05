海指星期一早盘大跌超3%

美国最新就业数据不及预期导致区域多个市场暴跌。新加坡海峡时报指数星期一（5月8日）早盘一度下滑超120点，截至中午12时跌幅收窄至下跌104.16点或3.08%，报3277.29点。最高点达3315.95点，最低点为3259.03点。

其他亚太主要股市中，首尔和东京分别大跌6.95%和6.6%；悉尼和吉隆坡各跌2.93%和2.81%，香港小幅下滑0.26%;深圳和上海则逆势上扬，分别涨0.37%和0.07%。

根据美国劳工部上星期五（2日）公布的数据，7月新增非农业就业人口仅11万4000人，远低于市场预期的17万6000人。失业率也上升至4.3%，高于6月份的4.1%，创下2021年10月以来的最高水平。

中国银河国际证券市场策略师蔡伟仁在接受《联合早报》采访时说，美国失业率连续攀升，7月已高过4.2%的警戒值，这让市场对美国经济衰退的担忧加剧，并使9月美联储降息基本板上钉钉。虽然本地银行业绩不错，但由于降息不利银行收益，使其依然遭到抛售，从而引发海指大幅下滑。

他还说，预计本周市场下滑趋势较难逆转，但因跌幅较大，并不建议投资者马上做空。

瑞银集团财富管理资深经济学师罗斯（Brian Rose）说：“由于失业率高于预期，核心个人消费支出价格指数（PCE）目前低于美联储的年终目标。从风险平衡来看，美联储应倾向于采取更激进的行动。即9月降息50个基点，11月和12月再各降25个基点。”

30只海指成份股中，27只下跌，三只上涨。

下跌幅度最大的是星展集团（DBS）和大华银行（UOB），前者大跌5.04%，后者也跌了4.68%，分别报33.53元和30.34元。

涨幅居前的是怡和控股（Jardine Matheson）和香港置地（HongKong Land），分别上涨3.66％和2.8%，报35.71美元和3.3美元。