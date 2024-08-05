Mobile Guardian遭非法入侵 逾万中学生学习资料被删

本地又发生网络安全事件，有人非法入侵中小学应用平台Mobile Guardian，导致26所中学约1万3000名学生储存在平板和笔记型电脑的资料全被删除。

Mobile Guardian称全球客户都受波及，我国教育部宣布将这款应用，从所有学生的个人学习电子配备中移除。

Mobile Guardian是一个安装在学生个人学习电子配备的管理应用，可让家长管理电脑的使用，如限制孩子上网时间及可登录的网站。受影响的26所中学使用iPad或Chromebook，作为学生的个人学习电子配备。

教育部星期一（8月5日）发文告说，教育部星期天（4日）深夜接获一些学校反映，好些使用iPad或Chromebook的学生，无法访问设备中的应用和信息。

教育部马上向Mobile Guardian表示强烈关切。文告说，经Mobile Guardian调查后发现，这是一起全球网络安全事件，与有人未经许可登录其平台有关，影响了新加坡在内的全球客户。

初步检查显示，新加坡26所中学约1万3000名学生储存在个人学习电子配备的资料遭人远程删除。目前没有证据表明肇事者访问了用户的资料。

教育部：从所有个人学习电子配备中删除Mobile Guardian应用

为了以防万一，教育部宣布从所有iPad和Chromebook中，删除Mobile Guardian应用，并致力让这些设备恢复正常使用。教育部也正考虑采取其他措施来规范设备使用、部署额外的学习资源，以支持学生在这段期间的学习。

从7月底到8月初，陆续有学生在社交媒体平台上申诉，Mobile Guardian出现技术问题，导致他们无法上网提交计分作业，并使用学习资源。

教育部文告说，7月底的技术问题是因为Mobile Guardian应用配置里的人为错误所导致，与8月4日的事件无关。

《联合早报》4月20日曾报道，教育部4月17日接到Mobile Guardian通知有人未经许可登录，获取本地五所小学和122所中学家长和教职员的名字与电邮地址。教育部接获通知后报警处理，过后没发现有敏感资料外泄。

教育部发言人受询时也表示，8月4日网安事件与4月遭人入侵事件无关。

本地共有148所中学，受事件影响的学校占约六分之一。