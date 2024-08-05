唐城坊设复古“广播厅” 让公众重新认识丽的呼声

带着几代人回忆的有线电台“丽的呼声”停播多年后，如今重新走进大众视野，还结合人工智能故事生成器，让年轻人也能认识曾在电台播放的古典文学名著。

从星期一（8月5日）起，公众可到唐城坊（Chinatown Point）中庭参观丽的呼声主题展览，重温半世纪前的经典广播节目。

名为“重新发现丽的呼声”（Rediscover Rediffusion）的展览，造型像复古广播厅，以中英双语向公众介绍丽的呼声自1949年成立以来的历史。现场也播放着“讲古佬”李大傻说故事的粤语片段，向丽的呼声的经典节目致敬。

展厅中央设有四个听筒，播着家喻户晓的广播片段，如小品《妙人妙事：欢喜冤家》和三国故事《桃园结义》。

公众只需将听筒放到耳边，或扫描简介上的二维码，即可搭乘“声音时光机”，回到上世纪50年代至70年代。

为迎合年轻人喜好，展览也设有人工智能故事生成器（StoryGen）。公众可选择不同角色和场景，改编《西游记之孙悟空三打白骨精》《花木兰》等耳熟能详的故事。

“重新发现丽的呼声”展览星期一（8月5日）起在唐城坊开放让公众参观。（梁麒麟摄）

此次展览展出的，都是国家图书馆和国家档案馆的馆藏。国家图书馆管理局规划与发展副处长陈伟明受访时说，很多人不熟悉档案馆的馆藏，因此希望以这种方式，把这些丰富馆藏带给更多人。

“不仅老一辈人能欣赏，人工智能技术也能吸引到年轻人。”

展览的复古造型与商场店铺对比鲜明，“丽的呼声”四字更是吸引年长公众驻足停留。公众谢柏樑（77岁）受访时回忆，“李大傻讲古”是小时候每天必听的节目。

“尽管那时候听不懂故事，但仍然期待和大人们围在一起听故事的氛围。看到丽的呼声和李大傻的名字，我瞬间感觉从70多岁回到了七岁。”

唐城坊中庭的展览于8月18日结束后，部分展示将移至四楼的唐城图书馆，预计开放到2025年初。