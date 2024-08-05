男子醉驾打瞌睡 逆向行驶撞德士

男子喝醉酒开车回家，途中打瞌睡时不自觉地把车开去对面车道，迎面撞上德士后，还继续往前开，险些撞上另一辆德士。

这起车祸发生在去年9月30日凌晨2时30分，被告杨耀亮（48岁，译音）酒后开车回家途中打瞌睡，在通往后港2道到后港3道的路段逆向行驶，撞上迎面而来的德士。

被告星期一（8月5日）早上承认抵触一项公路交通法令后，被判入狱18周和吊销驾照五年。

案情显示，被告事发前一天晚上11时在朋友家喝了啤酒和红酒，过后于凌晨2时离开，并在酒后的状态下从榜鹅开车回家。

返家途中，被告不仅没有留意路况，甚至打起瞌睡，并在上述路段逆向行驶，与此同时64岁的受害者正在该路段行驶。

根据庭上播放的电眼画面，逆向行驶的被告，原本在第三条车道行驶，忽然往右边偏移，撞上在第一条车道行驶的德士。

受害者看见被告的车迎面而来试图躲闪，但被告还是直接撞上德士，撞击力导致德士转了近半圈，德士司机事后报警处理。

被告虽然惊醒，但持续逆向行驶，差点撞上另一辆德士，最终被告才把车停在后港3道。两辆车都受损，德士的车门和被告的车头都严重凹陷。

到场警员发现被告满脸通红，且有酒气，被告也承认喝酒，但录制口供时称不记得自己什么时候开始逆向行驶。酒测显示，被告每100毫升血液的酒精含量为36毫克。

被撞的德士司机送院诊断后发现肋骨骨折，但两天后（10月2日）又出现剧痛，再度求医打止痛针。

控方指受害者伤势严重，并在受伤期间无法工作，造成了损失。另外，被告酒后开车，又长时间逆向行驶，恳求法官严惩。