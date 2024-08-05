国会明复会 议员关注英康保险和家具甲醛等课题

国会星期二（8月6日）中午12时复会，英康保险收购案、私人综合健保计划、家具甲醛浓度过高，以及马林百列群区免费巴士服务，是最多议员关注的问题。

根据国会秘书处星期一（5日）发布的国会议程，朝野议员共提出106道口头询问。

德国最大保险公司安联拟收购英康保险至少51％股份，引来多名朝野议员提问。武吉班让区议员连荣华、蔡厝港集选区议员黄文鸿、工人党盛港集选区议员何廷儒等，就要求文化、社会及青年部和财政部，说明收购案会否影响低收入群体和小型企业所能负担的保险产品。

《联合早报》日前曾报道新公寓家具甲醛浓度严重超标，导致商人一家四口入住新居后陆续病倒的事件。

西海岸集选区议员王心妍、荷兰—武吉知马集选区议员谢秉辉、拉丁马士区议员杨益财、东海岸集选区议员陈慧玲，以及惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士（Wan Rizal），分别向永续发展与环境部发问，要部长说明防止甲醛伤害的措施。

针对马林百列群区免费巴士服务的六道问题，则清一色由反对党议员提出。国会反对党领袖、工人党阿裕尼集选区议员毕丹星和新加坡前进党非选区议员潘群勤，要求文社青部说明这项服务的所需成本。

马林百列集选区、蒙巴登区和麦波申区的国会议员，7月联手为区内居民推出七条免费短程巴士服务，以改善各分区的公交接驳问题，尤其是方便年长者来往区内关键设施，如综合诊疗所、地铁站和商场等。