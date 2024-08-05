滨海湾金沙商场出入口装引导系统 控制国庆日人流

国庆庆典星期五（8月9日）举行，近2000名警员将在政府大厦前大草场一带巡逻，并实施保安和交通管制措施。滨海湾金沙购物中心的12道大门，首次安装红绿指示灯，灵活管控散场人潮，安全分流。

新加坡警察部队日前邀请媒体到政府大厦前大草场周围，了解当局如何运用科技和器材，辅助警力部署。试行推出的出入口引导系统便是其一。

由四个小灯拼凑组成的指示灯，已安装在滨海湾金沙购物中心人流量较大的大门上方。人潮汹涌时，警方将转换指示灯的颜色，由绿转红，同时禁止人们通行，以保障公众安全。

兀兰警署行动组主任李汉升警监受访时说，根据国庆庆典预演的观察，公众一般聚集在滨海湾金沙水滨（MBS Waterfront）和中央岬（The Promontory）观赏烟花秀。

散场时，多数人会涌入滨海湾金沙购物中心，再到地下的海湾舫地铁站搭地铁返家。“这个系统能引导公众到其他较不拥挤的大门或区域，借此更好地管控人流。”

警方发言人补充说，过往人群进入商场后，会在封闭的室内排队等候地铁列车。出入口引导系统关闭大门后，人潮将在商场外等待，较安全可控。警方和滨海湾金沙人员会驻守在旁，为公众提供援助。

警方也首次在来福士城会展中心放置发光气球，指引公众在夜晚照明不足时，走向最靠近的政府大厦地铁站。

警方将在来福士城会议中心一带设置发光气球，引导公众走向最靠近的地铁站。（陈斌勤摄）

新加坡河和日据时期死难人民纪念碑公园周围将部署LED告示牌，为公众指路到附近的地铁站，包括克拉码头站、政府大厦站和滨海中心站。

此外，往政府大厦站的方向，警方也会沿路放置多个红色引导灯，提升夜间的能见度之余，也方便公众走到地铁站。

国庆日当天下午1时30分至晚上10时，公众可浏览线上实时地图Crowd@MarinaBay，查看滨海湾一带观看烟花秀的人潮状况，以及临时关闭的区域。