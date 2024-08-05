妇推销折价酒店房 骗走逾130万元

被指设酒店房配套骗局，导致多名受害者共损失超过130万元，妇女上星期五（8月2日）被控上法庭，面对283项欺骗控状。

警方日前发文告指，当局在2021年12月中至2022年12月间，接获几份报案，指有人在社交媒体推销折价酒店房住宿配套，但在付款后，卖家没有兑现承诺。

发言人在文告中说，受害者通过银行转账或PayNow把钱汇给被告后，发现被告根本没有帮他们预定酒店客房。

经调查后，反诈骗指挥处（Anti Scam Command）确认干案者身份，并在欺骗罪名下，逮捕一名本地女子，她上星期五被控上法庭。

被告是34岁的法拉蒂亚娜，她面对283项欺骗控状。

控状显示，涉案金额超过130万元。

其中有控状指被告欺骗一名受害者，说会在2021年8月至12月间，为受害者预定富丽敦海湾酒店（The Fullerton Bay Hotel）三天两夜的酒店房配套，但却没这么做。受害者当时通过PayNow，将4400元汇给被告。

另一项控状则指被告欺骗一名受害者2678元。她称会在2021年10月8日至10月10日间，为受害者预定圣淘沙安曼纳圣殿度假酒店（Amara Sanctuary Resort Sentosa）的酒店房配套，但却食言。

案件展至30日过堂，被告目前获准以3万元保释在外。

若罪名成立，行骗者将可被判坐牢长达10年，外加罚款。