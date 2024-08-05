淡马锡委任公共服务和商界三资深人士为高管

淡马锡委任三名来自公共服务和商界的资深人士为高管，增强管理层的实力和深度，以加强企业战略发展，并帮助新加坡投资组合公司提升价值。

淡马锡星期一（8月5日）宣布，贸工部常任秘书（政策）林明亮将于10月1日加入淡马锡，担任企业战略联席总裁。

他的加入，意味淡马锡将有两人担任企业战略联席总裁。另一名企业战略联席总裁是淡马锡现任执行董事与总裁办公室主任、副首席企业事务长林明沛。

贸工部常任秘书（政策）林明亮将于10月1日加入淡马锡。（淡马锡提供）

另两名企业界资深人士将加入淡马锡，担任投资组合发展联席总裁。

他们是TE亚洲医疗投资合伙私人有限公司（TE Asia Healthcare Partners）创办人兼总裁邢益民，以及波士顿咨询集团（BCG）董事经理兼高级合伙人戴宁诗（Dinesh Khanna）。

TE亚洲医疗投资合伙私人有限公司（TE Asia Healthcare Partners）创办人兼总裁邢益民于9月1日加入淡马锡。（淡马锡提供）

邢益民将于9月1日加入淡马锡，戴宁诗则是10月中加入。

他们的加入，意味淡马锡会有三人担任投资组合发展联席总裁。另一位投资组合发展联席总裁是现在担任淡马锡新加坡市场统筹总裁的张洁心。

波士顿咨询集团（BCG）董事经理兼高级合伙人戴宁诗（Dinesh Khanna）10月中将加入淡马锡。（淡马锡提供）

淡马锡在文告中说：“世界瞬息万变，为了做好准备，我们采取积极措施，确保机构保持灵活，人才在专业和个人成长方面得到支持，公司有能力适应未来并取得成功。”

淡马锡不断加强领导团队 培养和轮换领袖

淡马锡表示不断加强领导团队，培养领袖并让他们轮换职位，加深领域知识，接触更广泛的领导职位。淡马锡还从外部招聘拥有不同能力和能互补的人才，增强内部团队实力。

此次委任的三名高管中，林明亮是从2019年4月起出任贸工部常任秘书，之前也担任通讯及新闻部常任秘书、国务资政李显龙任总理期间的首席私人秘书，以及在多个公共部门任职。

文告指出，林明亮在企业战略联席总裁职位上，会帮助制定和推动重要的企业战略，支持淡马锡2030战略的实施。这包括把淡马锡与同行区分开来，加强淡马锡在合作伙伴和主要利益相关者中的定位。他将与高层管理和各个团队合作，为淡马锡的长期发展和成功奠定基础。