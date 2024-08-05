10月1日起 家办申请税务奖励须提供背景调查报告

从今年10月1日起，新加坡家族理财办公室管理的基金，在申请家办税务奖励时必须附上新加坡金融管理局指定的筛查服务商所提供的背景调查报告。

目前，金管局指定的筛查服务商（Screening Service Providers，简称SSP）共六家，它们是Avvanz、BDO Advisory、DC Frontiers、安永（Ernst & Young Advisory）、毕马威（KPMG Services）以及普华永道（Pwc）。

金管局星期一（8月5日）在它的网站上发布这一消息。

金管局说，为了给新加坡基金经理提供一个有利经营环境，在所得税法下第13O和13U条所规定的基金税务奖励计划下，包括家办在内的新加坡基金管理的基金投资工具，将可享有免税待遇，但这些基金必须符合计划规定的条件。

要获得13O或13U税务奖励的批准，由家办管理的基金工具必须满足资产管理、投资专业人员、支出、资本调配和维持私人银行账户等各方面的特定条件。

新的家办税务奖励申请，也必须附上上述六家公司提供的背景调查报告。

金管局说：“一般而言，这一筛查过程预计需要两周左右的时间完成。”

有意申请者可直接联系筛查服务商，了解服务的更多详情，包括估计费用。申请者也可咨询家办专业顾问，后者可将这一筛查过程，纳入税务奖励申请。