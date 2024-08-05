大华银行澳元市场定价新票据 澳洲成最大国际基准资本池

大华银行澳大利亚分行已定价10亿澳元（约8.53亿元）的四年期无担保高级票据，这个票据属于大华银行300亿美元全球中期票据计划的一部分。

这些票据在上星期五（8月2日）以银行票据掉期利率（BBSW）加0.74%的价格定价，这是新加坡发行人发行的最大单一批次常规澳元高级债券。银行票据掉期利率是一种常用的短期利率，通常是澳大利亚证券和衍生品的定价基准。

此外，这也是亚洲银行四年期澳元基准交易中利差最小的一次，且定价比本地银行公允价值低一至两个基点，与理论上新加坡主要银行的定价持平。

这个消息在大华银行8月1日发布上半年业绩后发布，在更多发行人进入澳元高级市场之际提供了先发优势。大华银行预测，由于8月有赎回高峰，更多全球发行人将进入这个市场。

由于手续费收入增长和信贷额度降低，大华银行第二季净利有所增长。截至2024年6月30日，银行的三个月净利为14.3亿元，同比增长1%。

大华银行集团中央资金研究部及客户权益主管高晶晶说：“澳元市场是我们融资战略的重要组成部分。实际上，今年澳元市场成为大华银行最大的国际基准资本池。“

这批票据将于今年8月8日发行，并在2028年8月8日到期。这是大华银行继4月份发行12.5亿澳元（约10.7亿元）的双批次三年期无担保票据后，今年第二次进入澳元市场。