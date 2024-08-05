职总：英康保险将继续维持保费可负担 强调社会使命不变

英康保险公司已向全国职工总会保证，它将继续维持职总GIFT集体保险和英康保险的LUV人寿保险的保费处于可负担的范围内。职总将确保英康保险恪守这一承诺。

职总（NTUC）也将继续不懈努力，使所有工友都能拥有更好的生活和生计。

职总会长丹娜乐芝米（K Thanaletchimi）和秘书长黄志明星期一（8月5日）共同发表联合声明，表达支持德国最大保险公司安联（Allianz）拟收购英康保险（Income Insurance）至少51％股份的交易，并强调职总社会使命将不改变。

两人在声明中说：“保险是一项长期责任。我们不能用五年甚至10年的时间框架，来考虑这个问题。我们的保户年复一年地将他们辛辛苦苦赚来的积蓄委托给英康保险，并期待着在他们的银发之年获得支付。英康保险只有拥有充足资本的情况下，才能履行对保户的长期承诺，而且不仅是现在，也包括未来。安联的拟议收购将有助于确保这一点。”

在经过全面和慎重考虑后，职总中央委员会决定支持职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）考虑安联拟议收购案。

声明说：“我们相信，这项收购献议对英康保险有利，对其保户有利，并且将使我们能以更强大的姿态，履行我们的使命。”