“黑色星期一”亚太股市全面下挫 海指退低4.07%

市场担心美国经济陷入衰退，加上利差交易平仓，亚太股市星期一（8月5日）陷入恐慌抛售而全线重挫。新加坡海峡时报指数闭市下跌4.07%或137.78点，收报3243.67点。

IG亚洲市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说，日本中央银行倾向加息的立场，以至日元快速走强，利差交易的吸引力因此被挑战，导致投资者脱售美国资产，以偿还日元债务。

此外，他也指出，美国近期的经济数据比预期中疲弱，致使市场人士重新审视，是否对美国经济能软着陆太过乐观。

叶俊荣说：“美国的就业市场显著疲弱，引发市场认为美联储反应过慢的看法。”

日本股市领跌亚太股市，全天下挫12.4%；韩国股市一度跌停板，收盘时下滑8.77%；台湾的跌幅也相对大，下跌8.35%；澳大利亚股市滑落3.81%。

深圳股市跌2.08%，上海和香港股市则分别退低1.54%和1.46%。

本地股市全天的交易量达19亿股，交易额28亿8000万股。上升股181只，下跌股571只。

除了三只海指成份股闭市上扬以外，其他27只成份股均下跌。

三只逆势上涨的股票是怡和控股（JMH）全天上扬2.18%至35.20美元，香港置地（Hongkong Land）上升1.56%至3.26美元，新加坡交易所（SGX）起0.31%至9.80元。

其他成份股的跌幅介于1.34%至8%。扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）跌幅最大，闭市报2.30元；海庭（Seatrium）跌幅最小，以1.47元收市。

三只银行股的跌幅都超过5%。星展集团跌5.78%至33.27元，大华银行下滑5.5%至30.08元，华侨银行下挫5.27%至14.02元。