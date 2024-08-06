全球市场于8月5日遇“黑色星期一”，美国星期一隔夜股市重挫，道琼斯工业指数崩跌超过1000点，跌幅达2.60%；纳斯达克指数崩跌576.08点，达3.43％；标普500下挫160.23点或3％。

美国最新就业与经济数据疲软，叠加日元飙升与中东地缘政治局势紧张，全球金融市场大受震荡。衡量股市波动性的恐慌指数VIX星期一激增64.90%，至38.57。

日股一度触发熔断机制并最终跌入熊市，最终收跌12.4％。在亚太其他市场，台湾更是创下历史最大单日跌幅，为8.35％。新加坡、悉尼、韩国市场分别下跌4.07%、3.7％和8.77％。

新加坡海峡时报指数闭市下跌4.07%或137.78点，收报3243.67点。

以下是星期二可关注的股票：

1）胜科工业（Sembcorp Industries）星期二（8月6日）开市前发布上半年业绩，不含特殊项目，胜科工业上半年净利同比下跌12％至5亿3200万元。董事会宣布派发中期股息每股6分，比去年同期增加1分，派息日是8月22日。胜科工业星期一闭市报4.51元，下跌2.38%。

2）凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）开市前宣布，获得华侨银行给予1亿6500万元的可持续相关多元货币循环信贷，资金将用于一般企业用途。信托星期一闭市报0.87元，下跌2.3%。

3）百利宫房地产投资信托（Paragon REIT）上半年每单位派息跌4.1%至0.0232元，主要是信托利用现金支付管理费，以免稀释单位持有人的回报。信托星期一闭市报0.855元，下跌1.7%。

4）联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）上半年每单位派息跌21.2%至0.0225元。信托星期一闭市报0.585元，下跌2.5%。

5）CSE环球（CSE Global）星期一宣布今年第二季获得总值2亿零440万元的新合同，比第一季的1亿8620万元增长9.8%。这使公司今年上半年订单总值达6亿9230万元，比去年同期高32.7%。 新合同预计不会对本财年的每股有形净资产或每股盈利产生重大影响。公司股价闭市下挫6.45%至0.435元。