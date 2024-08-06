数码化80万植物标本 植物园拟建东南亚最大标本数据库

为促进国际科学研究与合作，新加坡植物园计划把约80万个植物标本数码化，预计两年内完成，届时会是东南亚收录最多标本的线上数据库。

首次在新加坡举行的世界植物园大会，星期二（8月6日）正式开幕。数码发展及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪致辞时说，植物园近年已把1万个模式标本（type specimen）数码化，接下来将进一步加大努力，把植物标本室里所有80万个植物标本都数码化。

“标本集合在数据库，可供世界各地的研究员和公众参考，让研究员可以更容易进行植物学研究，也有助保存植物学历史，促进全球知识共享与合作。”

模式标本是生物分类学家发表新物种的主要凭证材料，具唯一性。

成立东南亚植物物候学网络

陈杰豪也宣布东南亚植物物候学网络（Southeast Asia Plant Phenology Network）正式成立。这是新加坡植物园、国际植物园保护联盟，以及东南亚植物园网络的合作成果。

东南亚植物物候学网络旨在聚集热带亚洲的植物园和树木园，合力收集长期的物候数据，以了解气候变化对植物的影响。目前，已有10个植物园表示有意加入网络。

所谓“物候学”，是研究自然界的植物、动物和环境条件如气候、水文、土壤的周期变化和相互关系，目的在于认识自然季节现象变化的规律，以服务农业生产和科学研究等。

陈杰豪说，各地植物园在应对气候变化和保护生物多样性方面，扮演关键角色。除了收藏有价值的植物标本，植物园也通过研究和触及公众，建立社会对陆地生态系统的认识、赏识和理解，并借此指引保育努力，以及制定基于自然的气候变化应对法案。

世界植物园大会由国际植物园保护联盟牵头发起，每三四年举行一次，旨在为世界植物园科技工作者提供交流平台与机会。第八届世界植物园大会由新加坡植物园和国际植物园保护联盟联办。这是大会首次来到东南亚。