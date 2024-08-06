涉超速骑电单车撞死路人 交警有意认罪

涉嫌在限速50公里的路段以最高时速111公里驾驶交警电单车，在后港3道撞死路人的交警有意认罪。

被告费尔道斯（Muhammad Firdaus Bin Yusoff，32岁）早前被控一项抵触公路交通法令的罪名，指他鲁莽驾驶导致他人死亡。

这起意外发生在2023年6月21日下午5时37分，地点是后港3道和金泉通道的交界处。不幸身亡的是58岁的陈龙兴。

根据控状，被告事发当天驾着交警电单车，涉嫌在事发地点以每小时94.3公里至111公里的速度骑行。事发路段的时速限制是50公里。

被告被指超速骑行，来到事发地点时反应不及，撞上从左边越过马路的陈龙兴，导致后者伤重不治。

被告的案件星期二（8月6日）过堂，他在庭上表明有意认罪，但不会聘请代表律师。法官将被告的案件展期至9月5日，让他认罪。被告获准以1万5000元保释外出。

根据上载到脸书的案发现场照片，车祸发生后，一名身穿红色上衣的男子卧倒在路中央的草坪上，路上有一辆已经倒下的交警电单车，身穿交警制服的被告则仰天躺在不远处。红衣男子昏迷送院，抢救无效；被告则在清醒的情况下送院。

新加坡警察部队早前在答复《联合早报》的询问时说，交警费尔道斯事发时正在执行巡逻任务，警方在意外发生后对费尔道斯展开调查，并暂停他的前线职务。

警方强调，警员在执行任务时必须谨慎确保公众安全，由于案件正在审理中，警方不便就此案作进一步置评。（人名译音）