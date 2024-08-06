【国会】新法案：能源局未来或可收回维持能源安全等成本

能源转型之际，能源市场管理局在加强能源安全、维持能源市场竞争力，以及推动脱碳化方面都须投入成本，当局未来或可向相关举措的获益者收回成本。

能源转型与其他修正法案（Energy Transition Measures and Other Amendments Bill）星期二（8月6日）在国会提出一读。这个法案旨在修订现有的电力法令、天然气法令及能源市场管理局法令，通过六个措施强化能源安全。

贸工部和能源局发联合文告说，能源领域占我国总碳排放量的约40％，要最迟在2050年达到净零排放的目标，就必须推动能源领域脱碳，并保障能源安全和成本竞争力。

新法案将允许能源局向受益于能源转型举措的发电商等机构和消费者，收回与能源安全、市场开发和脱碳相关措施的成本。当局会确保能源成本受到控制，仅在必要时行使权力，事前也须获得贸工部长批准。

能源局会针对添加新服务和对应费用展开咨询，任何价格调整会透明传达，并提供充分的通知期。

两年前暴发的全球能源危机凸显能源供应长期中断的风险，新法案也将赋予能源局权力，在紧急情况下实施制电（power rationing），以维持能源稳定性。法国和德国等也有类似措施。

为应对潜在的能源中断，能源局目前规定持照发电商须储备至少60天，或能源局拟定的应急能源量。当局只有在万不得已的情况下才会实施制电，一旦实施会设法尽快解除。

设立中央燃气机构 集中为所有发电商购入天然气

副总理兼贸工部长颜金勇去年10月宣布，我国有意设立中央燃气机构。新法案将赋予能源局权力监管中央燃气机构，集中为所有发电商购入天然气，以综合需求、使能源来源多元化，并确保天然气供应可以满足电力需求，减少电价波动。

科技日新月异，关键电力和天然气资产业主或会考虑改造资产，例如把天然气管道和天然气接收设施，改用于运输碳至国外进行封存等，但这类改造可能影响能源安全和可靠性。

为保障能源安全，并促进能源局系统性规划，新法案规定业主执行改造前须先获得能源局批准，当局会在业主的商业需求，以及整体能源安全和系统可靠性之间取得平衡。业主也可针对结果向贸工部长上诉。

由于新加坡面积有限，供应电力或天然气的持照者（licensee），或得通过关键能源设施提供服务。新法案将允许能源局指示关键能源基础设施业主，与持照者达成共享设施协议。

总理兼财政部长黄循财今年2月发表财政预算案声明时宣布设立未来能源基金（Future Energy Fund），首期注资50亿元，以推动我国在未来约20年内完成规模庞大的能源转型。

新法案拟议由能源局管理未来能源基金，这个基金将用于支持科技在初期阶段、前期资本支出高，以及面对商业和地理政治风险的项目。

国会预计9月对新法案进行二读，一旦三读通过，上述措施会分阶段实行。