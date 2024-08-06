【国会】违反家属申请的赌场入门次数限制令或列为罪行

内政部拟议修改赌场管制法令以加强对个人的监管，几种行为日后将视为违法，可面对罚款或监禁刑罚。这包括违反家人申请的入门次数限制令、在赌局有结果后撤回赌注、在赌场使用设备摄录赌博游戏和机器等行为。

赌场管制（修正）法案星期二（8月6日）由内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲在国会提出一读。

内政部数据显示，赌场相关罪案维持在低水平，2023年全年有137起罪案在赌场发生，占所有罪案的0.2%。潜在的病态和问题赌博比率也维持在约1%；赌场业者也未出现显著赌博相关违规。

然而，为确保相关法令与时俱进和应对未来需求， 内政部拟议收紧和完善赌场的管制，并加强针对弱势群体的保障。

修正法案一旦通过，进入赌场者如果违反家属申请的入门次数限制令（Family Visit Limit），将列为违法行为，可罚款最高1万元或监禁最长12个月，或两者兼施。目前，以下四种情况已属违法行为：违反法定禁门令、违反第三方禁门令、违反家属禁门令，以及违反第三方入门次数限制令。

为进一步杜绝赌博犯罪活动，在赌场擅自摄录非卡牌类赌博项目（如老虎机，桌台游戏等游戏机）也将是视为违法行为。

根据现有法令，得知赌局结果后才下注属于违法行为，法案拟议把得知赌局结果后撤回赌注（withdraw bets）也属违法。

赌场业者运营方面，为了更好打击洗钱和恐怖主义融资，法案拟议允许赌场业者间共享访客信息。内政部指出，这些信息对于赌场评估与客户相关的洗钱、恐怖融资和扩散融资风险是必要的。

赌场游戏模式、游戏机生产和筹码形式在世界上其他赌场已出现创新。虽然我国目前还未打算准许赌场进行投注和彩票等活动，法案拟把这些活动也纳入赌博管制局的监管下。

当局观察到，业界已有制造商开发了可在平板电脑等移动设备上使用的赌博游戏软件。赌管局尚未收到类似提案，若有需要，内政部计划让赌管局有权批准这些软件。

内政部上次对这项法案进行修改是在2012年。