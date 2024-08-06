【国会】2020年迄今 环境局接获19起装修工程有甲醛投报

自2020年迄今，国家环境局接获19起有关装修工程甲醛或超标的投报。除2026年起禁止售卖含甲醛的室内油漆外，环境局也正在研究复合木制品和粘合剂可能会释放甲醛的课题。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆星期二（8月6日），在国会回答五名国会议员口头提问时，披露有关数据。

从2026年1月1日起，本地不能售卖含有甲醛（formaldehyde）的室内油漆，任何公司被发现进口、制造、加工油漆，以在本地售卖甲醛比重超过0.01%的室内油漆，视为违法。一旦罪成可判罚款最高5万元或监禁最高两年，或两者兼施。

马炎庆说，除了从后年起禁止含有甲醛的室内油漆，环境局也正在积极研究木制品可能含有甲醛的课题，包括深入了解国际最佳实践、指导原则和监管要求。

甲醛是一种刺激性化学物，具有防腐、杀菌功能，广泛应用于家具或裝修材料中。甲醛若在空气中浓度太高，对人体健康有害，包括有刺鼻味道导致眼睛不适、引起呼吸道疾病和皮肤过敏等。

也是新加坡消费者协会会长的拉丁马士区议员杨益财在补充提问时透露，消协在今年上半年接获10起投诉，指新家具如床垫和衣柜散发出强烈化学气味，有人疑似接触甲醛后，出现头痛、头晕和咳嗽等症状。

马炎庆促请消费者在进行装修工程时，应和装修业者事先讨论，确保家具符合标准，也可以考虑没有甲醛的产品。