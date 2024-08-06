7月转售组屋交易量激增39.6％ 百万组屋达120宗

本地组屋转售市场在学校假期的淡季后回弹，7月交易量环比激增39.6％，达3049宗，写下14年来的单月新高。7月的百万组屋交易量也首次破百，达120宗，其中四成单位刚满五年最低居住年限。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期二（8月6日）发布预估数据，7月的组屋转售价环比上涨0.6％，年比增加7.6％。

其中，成熟区组屋转售价环比上升0.5％，非成熟区则上升0.6％。以房型来看，三房式单位的转售价环比上升0.3％，四房式1.3％，公寓式1.3％；五房式则降0.1％。

7月共有3049个转售组屋易手，环比增加39.6％，同比增加48.3％。这是2010年6月以来，最高的单月转售组屋交易量。

转售组屋交易中，四房式单位占多数，达46％，接着是三房式（24.9％）、五房式（23.5％）与公寓式（5.6％）。

7月共有120宗以超过百万元转手的组屋，占总交易量的3.9％。

转售价最高的是碧山24街“怡然阁”（Natura Loft）的一个五房式单位，达156万8000元。非成熟组屋区转售价最高的则是榜鹅场（Punggol Field）的一个五房式单位，达122万8000元。

百万组屋交易量最多的分别是加冷黄埔（23宗）、红山（21宗）和女皇镇（18宗）。

99.co首席数据官哈金（Luqman Hakim）说，转售组屋交易量通常会在7月回升，但今年的大幅增加显示，有更多私宅屋主购买优质地点或房型的组屋，也推高了百万组屋交易量。