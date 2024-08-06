【国会】驱逐罪犯到哪个国家 无须事先与接收国商量

只要他们的护照许可，刑满出狱的被告可选择他们在离开我国后，希望被遣送至哪个国家。我国早前把30亿洗钱案被告遣送回柬埔寨前，并没有也无须与当地政府商量。

内政部长兼律政部长尚穆根星期二（8月6日）在国会上回答工人党议员林瑞莲（阿裕尼集选区）提问时说，政府在驱逐任何外国人之前，不会事先征询接收国意见，这并非我国的标准作业程序。

他说，我国无须事先知会接收国，询问这人是否可以入境。因为作为一个主权国家，接收国可以决定是否允许让任何人入境，或是在这人入境之后驱逐他出境。尚穆根强调，对待他们的方式，与其他旅人无异。

30亿洗钱案的其中一名被告，持有中国国籍的张瑞金（45岁）今年6月刑满出狱后，被驱逐至柬埔寨。据媒体报道，他在到达柬埔寨一个月后，便被当地政府驱逐出境。

尚穆根说，无论我国是否与其他国政府商讨遣返罪犯的问题，公开这类讨论不符合公众利益，因为这可能打草惊蛇，让那些与罪犯接头的人事先得到风声。

林瑞莲在补充询问时也问，政府是否会考虑被告可能选择到某些对他较有利，可避免被起诉的国家。

对此，尚穆根重申，只要他们的护照许可，被告可以选择到任何国家；他们选择到哪个国家，对他们有利与否，这在法律上并没有太大的关系。