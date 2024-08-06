消息：首都综合项目要价6亿5000万元找买家

据了解，中央商业区两个地标性项目， 首都综合项目（Capitol Singapore）和史丹福阁（Stamford Court）正在市场物色买家。

根据《商业时报》报道，首都综合项目的发展商鹏瑞利（Perennial Holdings）有意出售首都凯宾斯基酒店（The Capitol Kempinski Hotel ）、首都剧院（Capitol Theatre）和其零售商场。

拟议出售的总面积约24万4500万平方英尺，开价6亿5000万元。

针对《联合早报》的求证，鹏瑞利表示无法置评。

首都综合项目坐落在99年地契地段，仍有85年半的租赁期。酒店项目有157间客房，位于首都大厦和史丹福大厦的四楼，地面层设有酒吧、餐馆和酒店大厅。

首都剧院的总面积达3万9000平方英尺，是一个举行演唱会、话剧、电影放映等多用途的剧院。鹏瑞利有意出售的零售商场面积同样是3万9000平方英尺，但不包括新增建的四层楼零售空间。

史丹福大厦、首都大厦和首都剧院都属于受保护建筑。

据悉，鹏瑞利已委任世邦魏理仕（CBRE）和第一太平戴维斯（Savills），物色能够综合管理三个业务领域的买家。

另外，据说新加坡置地（Singapore Land Group）也有意出售对面街的史丹福阁，要价1亿5000万元。同样属于99年地契的史丹福阁去年底的估值为1亿零950万元，目前剩超过68年的租赁期。

高纬环球（Cushman & Wakefield）曾于几个月前就出售史丹福阁，邀请买家出价（EOI）。