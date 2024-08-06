凯德雅诗阁信托获华侨银行1.65亿元可持续信贷

凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）获华侨银行的1亿6500万元可持续多币种1.5°C贷款（OCBC 1.5°C loan），并且在达成约定的温室气体减排目标时，获得利率折扣。

华侨银行与凯德雅诗阁信托于星期二（8月6日）的联合文告中宣布，凯德雅诗阁信托是首家获得华侨银行1.5°C贷款的住宿类信托，信贷的收益将用于一般企业用途。

这款贷款中的“1.5°C”，指的是巴黎气候协定的1.5摄氏度气候目标，寻求将本世纪全球气温升幅进一步限制在1.5摄氏度内。

凯德雅诗阁信托首席执行官张如玲说，算上本次，凯德雅诗阁信托的可持续融资规模，已超过7亿元。

凯德雅诗阁信托的温室气体减排目标与凯德投资的《2030年可持续发展总蓝图》（2030 Sustainability Master Plan）一致，后者计划到了2030年，将范围一和范围二的碳排放相对2019年降低46%，并在2050年达成净零。

所谓范围一排放是指，企业直接产生的排放；范围二是指，企业运营过程中购买的能源（如电力）所产生的排放；范围三是指，企业供应链和价值链中的其他间接排放。

自2019年至2023年末，凯德雅诗阁信托已将其范围一和范围二的绝对排放量降低15.5%，并将能耗降低6.9%。

华侨银行于去年发起华侨银行1.5°C贷款的融资解决方案，并表示市场对可持续信贷的兴趣在持续上升。截至2024年6月30日，华侨银行的可持续融资贷款总量在一年内增长33%，贷款承诺达633亿元。