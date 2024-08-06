八年官司和解 盛港市镇会独立小组将呈终止诉讼通知书

阿裕尼—后港市镇理事会与盛港市镇会，同五名早前被起诉的理事达成和解后，盛港市镇会已于上星期六（8月3日）召开会议，向代表市镇会参与调解的独立小组了解最新情况。小组将提呈终止诉讼通知书。

盛港市镇会星期二（8月6日）发表媒体声明说，有关诉讼是在2017年8月3日，由当时的白沙—榜鹅市镇会提出，并在2020年大选后，依法将新成立的盛港市镇会列为诉方之一。

为避免利益冲突，盛港市镇会2020年9月5日任命一个不收取报酬的独立小组，成员是骆维明高级律师、陈伟庆高级律师，以及陈有利教授。

根据职权范围（terms of reference），独立小组须以盛港市镇会的利益为重，并保持独立和公正。

阿裕尼—后港市镇会（AHTC）与盛港市镇会，同五名早前被起诉的理事于7月24日经新加坡国际调解中心调解，以互不追究的方式和解。被起诉的市镇会理事是国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星、工人党主席林瑞莲、前秘书长刘程强、蔡志泓和符策涫。

盛港市镇会指出，代表市镇会出席这场调解听证会的，就是这个三人独立小组。市镇会在听证会后被告知，双方已成功达成调解协议。

上星期六，盛港市镇会理事召开并出席一场会议，正式了解事件最新情况。镇会理事也被告知，小组将向高等法院提呈终止诉讼通知书（Notice of Discontinuance）。

盛港市镇会也在声明中，对独立小组成员表示感谢。

这场官司起因是工人党2011年在阿裕尼集选区胜选之后，直接委任支持者侯文芳与卢仲明出任管理代理，但市镇会理事在监管市镇会付款方面出现疏失，市镇会委任的独立委员会在审计财务之后决定提出民事诉讼，追讨超过3370万元的款额。案件2017年开始审理。

AHTC日前已要求代表它参与调解的独立小组说明调解听证会的结果，包括相关的法律费用。