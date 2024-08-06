亚太股市周二早盘反弹 本地海指仍疲弱

全球金融市场星期一（8月5日）出现大震荡后，亚太股市星期二早盘有所反弹，但新加坡股市无力挺进，截至中午12时下跌0.70%或22.62点，报3221.05。

其他亚太主要股市中，截至中午12时，日本反弹超过10%；韩国和台湾均升超过4%；马来西亚和印度上扬超过1%。

根据美国劳工部上星期五（2日）公布的数据，7月新增非农业就业人口仅11万4000人，远低于市场预期的17万6000人。失业率也上升至4.3%，高于6月份的4.1%，创下2021年10月以来的最高水平。这引发市场对经济衰退的忧虑。

新加坡股市星期二（6日）高开低走，开盘时一度上升0.77%，但之后直线下滑。30只海指成份股中，20只下跌，八只上涨，两只持平。

下跌幅度最大的海庭（Seatrium），跌了2.72%，截至中午12时报1.43元。涨幅居前的丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），上涨1.55%至1.31元。

针对市场波动，DeCarley交易公司创办人兼高级策略师甘娜（Carley Garner）说：“过去几年，人们犹如受过训练般，在股市下跌时买入，因为这种策略每次都有效，并且不受到任何震荡。这是这些激进买家这么久以来，第一次感受到痛楚。”

衡量股市波动性的恐慌指数VIX星期一激增64.90%，至38.57。该指数上星期已出现震荡，一周收报水平是17个月以来的高点。

华侨银行投资策略常务董事华素梅农指出，股市变得紧张不安，是因为投资者正在试图了解经济数据疲弱会否影响公司盈利，并且推动股票的估值，使得股市不再那么吸引人。

不过，他认为，单凭几组疲弱的数据就做出判断，可能为时过早。距离美国联邦储备局在9月18日召开会议还有六个星期，这期间会有更多经济数据出炉。