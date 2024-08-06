【国会】赌场管制（修正）法案 纠正赌场入场税失误

赌场入场税五年多前调高时，立法规定五年不会再调高，但内政部忽略有效期今年4月3日到期，导致入场税自动“跳回”之前的税款标准，致使两家赌场收取比法定税款高约440万元的入场税。

内政部在文告中说，在五年期满后维持较高的入场税向来是政府的用意，“然而内政部忽视2019年赌场管制（更改入场税）令已到期，导致入场税在2024年4月4日自动恢复到较低的税款”。

为补救这一问题，内政部于2024年5月8日推出2024年赌场管制（更改入场税）令，把每日入场税恢复到150元，年度入场税恢复到3000元。

星期二（8月6日）在国会提出的赌场管制（修正）法案，将规范2024年4月4日至5月7日期间收取的较高入场税。

“这与政府在2019年引入较高入场税的初衷一致，以保持入场税作为社会保障措施的有效性。我们已加强流程，避免类似事件重演。”

内政部指出，赌场入场税是社会保障措施之一，旨在阻止公民和永久居民的随性和冲动赌博。

为履行管控赌博问题的承诺，政府从2019年4月4日起，把新加坡公民和永久居民到圣淘沙名胜世界和滨海湾金沙赌场的入场税调高50%，每日入场税从100元增至150元，年度入场税从2000元增至3000元。

2019年入场税通过赌场管制（更改入场税）令生效。作为赌场营运者再投资计划谈判的一部分，当局立法引入为期五年的冻结期，直至2024年4月3日。

冻结期旨在确保入场税在五年内不会再调高，而不是在五年期满后允许入场税恢复到之前的水平。