IREIT全球上半年可派发收入增加3.9%

IREIT全球（IREIT Global）上半年可派发收入增加3.9%至1290万欧元（约1870万新元）。每单位派息增加3.2%至0.96欧分。

IREIT全球星期二（8月6日）公布的最新业绩显示，在新收购产业租金贡献以及租户支付失修费用（dilapidation cost ）等因素推动下，信托截至6月底的净房地产收入和总营收同比分别增加22.8%和28.8%，至2700万英镑和3660万英镑。

截至6月底，信托总杠杆率为37.2%，利息覆盖率约为7.4倍。

IREIT全球管理公司总裁艾田多弗（Louis d’Estienne d’Orves）说：“为了提高信托投资组合价值并把握增长潜力，信托计划对柏林校区进行战略性重新定位，使它成为可持续的混合用途资产。”这个园区是信托在德国投资组合中的五个办公楼产业之一。

文告显示，上半年Darmstadt Campus的租户签订了总计约3100平方公尺的新租约，加权平均未到期（weighted average unexpired lease）租期大约为10年。这使该房地产的租用率提高到36%以上。此外，位于西班牙巴塞罗那的两处办公空间的公共区域翻新后，也将吸引更多租户。

艾田多弗指出，通货膨胀改善、工资上涨，以及进一步降息，将支持欧洲经济复苏，并重振欧洲房地产市场。集团将专注于获得新租约和续租，以提高信托整体投资组合的入驻率。

IREIT全球星期二闭市报0.285元，涨1.79%。