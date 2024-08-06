创业公司上半年净利下跌11.7％至1亿2370万元

创业公司（Venture Corporation）上半年净利同比下跌11.7％至1亿2370万元，每股盈利42.6分，不及去年同期的每股盈利48分。

创业公司星期二（8月6日）闭市后发布的最新业绩显示，由于市场需求疲软，集团截至6月底的营收，同比跌12.5％至13亿8420万元。不过，集团预计下半年营收将好于上半年。

董事会建议在9月12日派发每股25分的中期股息。股票注册截止日期是9月2日。

文告显示，集团上半年净利润率为8.9%，小幅高于去年同期的8.8%。在优化营运资金的推动下，集团上半年运营现金流达3亿零230万元，高于去年同期的2亿9090万元。

截至6月底，集团净现金达11亿9080万元，高于去年底的10亿5630万元。每股净资产也从去年底的9.76元增至9.82元。

另一方面，得益于大部分技术领域业务增长，集团截至今年6月底的第二季营收和净利分别同比增长7.6%和5.7%，至7亿1750万元和6350万元。

公司指出，集团将继续积极采取多项举措，其中包括拓展新客户、推广新产品以及为客户提供缓解地缘政治风险的战略支持。同时，集团继续投资扩大在目标技术领域的能力，以实现集团高质量增长。

创业公司星期二股价跌0.28％，闭市报14.40元。