透露投诉者个人信息 袁国栋：行善理事会是出于善意

男子起诉新加坡行善运动理事会违反个人资料保护法令案，理事会高级顾问袁国栋博士接受诉方盘问时，指出因相信男子没什么好隐瞒，因此没有寻求对方同意就决定透露对方的信息。

作为辩方证人的袁国栋星期二（8月6日）在庭上解释，男子并没有向理事会要求匿名，而理事会当时是出于善意，想要协助两人解决纠纷。

这起民事诉讼的起诉人马丁派珀（Martin Piper，51岁），是渣打银行的前资深经理，也是新加坡前进党的前党员。起诉人发现吕佩云（Carol Loi Pui Wan）在经营反同性恋、双性恋与跨性别等群体（LGBT）的Telegram聊天群组“SG Families Watchgroup”。

吕佩云是家庭支援组织SGFamilies的创办人之一，这个组织获得新加坡行善运动理事会支持。起诉人知道吕佩云与理事会有关联，于是在2022年8月27日，针对吕佩云的行为发电邮向理事会投诉。

不过，起诉人不满理事会将自己的资料透露给吕佩云，结果吕佩云在防止骚扰法令的名义下对他采取法律行动，导致他事后接获死亡威胁，蒙受精神创伤，因此起诉理事会，要法庭裁定理事会违反个人资料保护法令。

起诉人早前已完成供证，辩方星期二传召第一位辩方证人，理事会高级顾问袁国栋博士（77岁）出庭供证。袁国栋接受诉方律师盘问时，律师问他为何会向吕佩云透露起诉人的信息。

袁国栋指出，在收到起诉人的投诉电邮后，理事会出于善意，透露起诉人的信息是想让双方能够公开对谈，以解决两人的纠纷。

袁国栋说，他没有询问起诉人的同意，但他相信起诉人没有什么好隐瞒的，因此才决定透露对方的信息。

针对这一点，袁国栋事后接受辩方律师重新引证时解释，根据他的原则，如果有人想要投诉某一方，被投诉者应该要能够与投诉者当面对证。另外，起诉人也没有要求理事会匿名，而让吕佩云知道投诉内容才是公平的。

袁国栋也指出，理事会想要认真对待这些投诉，想找出解决方案，但若他们选择隐匿投诉者的信息，这就显得并不完整。因为吕佩云被他人指控，但她却没有任何资料可以核实。

袁国栋已在星期二下午完成供证，辩方事后也传召其他辩方证人。法官最后将案件展期，让诉辩双方提呈书面结案陈词。