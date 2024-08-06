胜宝工业信托股东高票批准修订信托契约 料年内可完成管理内化

胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）特别股东大会以超过90%高票率通过修订信托契约（Trust Deed）的议案，一切顺利的话，信托料将在今年第四季完成管理内化。

胜宝工业信托在星期二（8月6日）傍晚举行特别股东大会，最关键的结果是股东批准了信托契约一处必要修订的议案。

这是一个特别议案，必须取得至少75%支持票才能通过。若议案不通过，管理内化将失败。但因之前高庭判决信托的赞助机构和相关者不得参与表决这个议案，因此这个议案的通过被认为扫除了一大障碍。

管理内化既是要把赞助机构拥有的、信托目前的外部管理公司撤换，改为由信托拥有的内部管理公司管理。

胜宝工业信托的股东也通过议案2、3和4，这些都是普通议案，股东以不到60%票率批准议案。其中一项议案，要求负责管理内化事宜的受托机构，在一个月内向新加坡金融管理局申请执照让内部管理公司可以接手管理。

议案5a至5e并没获得通过，这些都是特别议案，得票率不到60%，没跨过75%的门槛。

Quarz资本亚洲（新加坡）公司研究主管徐智鹏过后受访时表示很满意特大的结果。他说，其他特别议案没通过，使管理内化可以更快完成。“我们要的是尽快完成，给我们’一辆丰田’就好，不必法拉利。”

胜宝工业信托星期二股价跌1.52％，闭市报0.325元。