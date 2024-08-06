颜金勇：我国今年料能吸引到80亿至100亿元固定资产投资

如果没有发生预料之外的情况，新加坡经济发展局预期今年将能达到它的中长期承诺，吸引到80亿元至100亿元的固定资产投资（FAI）。

副总理兼贸工部长颜金勇星期二（8月6日）书面回答官委议员帕雷克（Neil Parekh）询问有关经发局今年上半年吸引到的外来直接投资问题时指出，经发局今年第一季吸引到17亿元固定资产投资。第二季的数据将在8月迟些时候公布。

颜金勇说：“如果没有发生预料之外的情况，经发局预料将能达到它的中长期承诺，今年全年将吸引到80亿元至100亿元的固定资产投资。”

然而，全球商业和投资环境因持续发生的地缘政治紧张局势而变得更具挑战，争取投资的竞争激烈，宏观经济不确定性也加剧。

颜金勇说：“因此，我们必须不断加强我们的价值主张，及招商引资的工具，以便能吸引到高素质和高价值的投资。”

他指出，总理黄循财在今年的财政预算案中宣布新推出的公司税收补贴计划“可退还投资税收抵免”（Refundable Investment Credit，简称RIC），就是为了支持合格企业在新加坡发展高价值的经济活动。

“为了维持新加坡作为一个知识型和创新经济体的竞争优势，我们正在加倍努力提升我们的实力。例如，我们大力投入研究与发展，以及人才培养。此外，我们还在人工智能、绿色经济和精准医疗等多个领域建立和扩大新的经济增长引擎。”

颜金勇说，政府将持续努力确保新加坡能吸引到投资，并为国人创造优质的工作机会。

经发局在今年初发布的2023年度报告显示，我国去年共吸引127亿元固定资产投资、每年89亿元的业务总开支（TBE）。这些投资承诺一旦全面落实，估计将为我国创造大约2万份就业机会，并每年带来267亿元的经济增值。