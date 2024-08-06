国庆装饰遭蓄意破坏 亚逸拉惹民众俱乐部报警

国庆装饰遭人蓄意改动，班丹花园居民联系网的缩写“PGRN”被改成不雅色情字眼，亚逸拉惹民众俱乐部已报警。

新加坡即将庆祝59岁生日，班丹花园居民联系网（Pandan Gardens Residents’ Network）在班丹花园第404座组屋设置国庆装饰，将一朵朵红色塑料花朵摆成一个心形，白色塑料花朵拼成“SG 59”，以及班丹花园居民联系网“PGRN”，增添邻里的国庆氛围。

《联合早报》摄影记者星期一（8月5日）发现，白色塑料花朵的“G”被人恶意窜改，改成“O”，导致“PGRN”变成“PORN”，有色情之意。

亚逸拉惹民众俱乐部星期二（6日）在脸书专页“Friends of Ayer Rajah”贴文说，上述国庆装饰近日遭人蓄意破坏，并指这是一起令人厌恶的行为。

亚逸拉惹民众俱乐部已就此事向警方报案，相关调查正在进行中。俱乐部促请公众保持警惕，并向当局通报任何的可疑活动。“我们不会让这一蓄意破坏的行为浇熄我们的热情。感谢居民的理解与合作。”