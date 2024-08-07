全球股市经历黑色星期一的恐慌性抛售后，星期二（8月6日）的美国隔夜股市恢复平静，三大股指转跌为升。

标普500指数涨1.04%；纳斯达克指数上扬1.03%；道琼斯工业指数起0.76%。

此外，华尔街衡量投资者紧张情绪的芝加哥期权交易所市场波动率指数（CBOE Volatility Index）也从60的高位下降至26。

美国投资服务公司LPL Financial组合策略师史密斯（George Smith）说：“虽然星期一（5日）股市的崩塌令人担忧，但过往数据显示，超过10%的跌幅是牛市一个正常和健康的部分。”

受美股市场抛售和日本央行加息的双重打击，恐慌情绪导致新加坡股市连续四个交易日下滑，累计跌幅达7.45%。新加坡海峡时报指数星期二下跌45.23点或1.39%，闭市报3198.44点。

星期三（7日）已开盘的亚太股市涨跌不一。日本和澳大利亚股市分别走低1.96%和0.28%，韩国股市起0.64%。

以下是星期三可关注股票：

1. 克伦威尔欧洲REIT（Cromwell European REIT）今年上半年的可派发收入减少9.5%至3965万欧元（约5744万新元），每单位派息相应减少9.5%至7.05欧分。

2. 胜捷企业（Centurion Corp）在审查未经审核的上半年业绩后披露，公司预计截至6月底的净利，同比将取得显著的增长。公司预计8月12日公布业绩。

3. 杨协成（Yeo Hiap Seng）今年上半年的净利下降3.8%至322万元，每股盈利跌5.5%，从去年同期的0.55分，跌至0.52分。

4. 康敦医疗（Quantum Healthcare）披露，集团今年上半年的亏损预计会缩小，并将在8月14日或之前公布业绩。

5. CSE环球（CSE Global）今年上半年的净利增长36.4%至1502万元，净利率增加0.3个百分点至3.5%；每股盈利2.31分。董事会建议派发每股1.25分的中期股息。

6. 天然煤矿集团（Geo Energy Resources）与中国中交第一航务工程勘察设计院和北方国际，签署总价值1亿5000万美元（约1亿9000万新元）的工程、采购与建造合同，将在印度尼西亚南苏门答腊省和占碑省建设和开发综合基础设施。

7. 创业公司（Venture Corporation）截至6月底的上半年集团净利同比下跌11.7%至1亿2370万元，每股盈利42.6分，去年同期为48分。董事会建议派发每股25分的中期股息。

8. 优特科技国际（Oiltek International）截至6月底的上半年集团净利同比大涨50%至1030万令吉（约305万新元）。集团每股盈利从去年同期的4.79分，增加至7.19分。

9. 长信传媒（G.H.Y Culture & Media）截至6月底的集团净亏损从去年同期的170万元扩大至1860万元，每股亏损从0.16分扩大至1.75分。集团上半年营收为2700万元，不及去年同期的3270万元。