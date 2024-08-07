《福布斯》10亿美元以下最佳企业 本地七上市中小企业登榜

七家本地中小型上市企业，登上今年福布斯亚洲“10亿美元以下最佳企业”榜单。

美国财经杂志《福布斯》（Forbes）亚洲版星期三（8月7日）公布亚太区200家年度销售额超过1000万美元至10亿美元（约1350万新元至13亿5000万新元）的最佳企业。

在选择企业时，《福布斯》考虑了企业在最近一个财年和过去三年中的债务、销售及每股盈利增长等方面的总体表现，以及最强的一年和五年平均股本回报率。

上榜的七家本地公司是珠江电器贸易（Choo Chiang Holdings）、在香港上市的永续农业发展（Eggriculture Foods）、电子制造公司快捷达环球（Aztech Global）、食品公司老曾记（Old Chang Kee）、新加坡交易所主板挂牌公司亚洲征信有限公司（Credit Bureau Asia）、糖果制造商达辉（Delfi），以及新加坡交易所（SGX）。排名不分先后。

其中，永续农业发展和珠江电器贸易去年也上榜。

总部位于本地的达辉今年新上榜。达辉去年营收增长13%至5亿3800万美元（约7亿1400万新元）。公司的糖果品牌如Ceres和Goya在超过17个市场销售，其中印度尼西亚是品牌最大市场，共贡献3亿5300万美元（约4亿6900万新元）销售额，约占总销售额六成。

文告指出，尽管地缘政治和通胀逆风削弱部分亚太经济体的动力，但基础设施投资增长和全球贸易的推动支持亚太地区去年的整体增长。其中，游客的稳定回归和更多人愿意外出用餐，推动21家食品饮料公司上榜，比去年增加一倍多。

此外，消费者支出的提升也为美容业带来新的活力，使今年九家相关公司入选；同时，供应限制的缓解使半导体公司的数量从去年的14家减少至八家。