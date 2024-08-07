本地股市星期三早盘涨超过1%

日本中央银行副行长内田新一不加息的一席话，安抚了亚太市场投资者的情绪，亚太股市星期三（8月7日）全线回涨。新加坡海峡时报指数一开市便高开高走，中午休市前上扬1.26%，或40.35点至3238.79点。

内田新一说，在市场不稳定的情况下日央行不会调升利率，缓解了投资者对日元近期飙涨的不安。 日本股市在日元兑美元下跌超过2%之后止跌反弹，中午时分日经指数上涨2.73%。

不过，盛宝（Saxo）外汇战略主管和全球市场策略师察那那（Charu Chanana）提醒说，内田新一的说辞虽然能稳定现在的日本股市，但并不能缓解对美国经济数据和经济衰退的担忧。

其他亚太股市方面，台湾股市飙涨3.37%，韩国股市上涨2.47%，香港起1.27%，澳大利亚股市攀升0.66%；上海和深圳分别上扬0.31%和0.03%。

本地股市早盘的交易量达5亿9417股，交易额7亿2112万元。上升股321只，下跌股166只。

海指成份股多数走高，23只股价上涨，两只下跌，五只持平。

领涨的是胜科工业（Sembcorp Industries）。公司上半年业绩佳，早盘大涨6.29%至4.73元。其他成份股的涨幅介于0.74%至2.71%。

涨幅最小的是大华银行，中午股价报29.8元，星展集团起1.04%至33.09元，华侨银行上行1.59%至14.06元。

两只下跌股是创业公司（Venture Corporation）和凯德投资（Capitaland Investment）。创业股价下滑4.72%至13.72元，凯德投资股价下行1.19%至2.5元。