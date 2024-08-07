星展集团第二季净利增4%至28亿元

星展集团第二季净利同比增长4.0%至28亿元，股本回报率为18.2%。

董事会宣布第二季每股派息54分，使今年上半年每股派息达到1.08元，较去年上半年增加18分。

星展星期三（8月7日）午盘发布今年第二季及上半年业绩。集团第二季总收入同比增加9%，达到54亿8000万元。

不包括资金交易市场（treasury market）交易收入的商业业务，第二季净利息收入同比增长5％，达到37亿7000万元。净利息收益率（NIM）为2.83%，比去年同期增加2个基点。

得益于花旗银行台湾的合并，按固定汇率计算，第二季贷款和存款分别同比增长3%和6%。

商业业务净收费收入比去年同期增长27％至10亿5000万元。在存款转向投资和银行保险，以及管理资产扩张的推动下，第二季财富管理费增长37%，达到5亿1800万元。

其他非利息收入同比增长3%，达到4亿7800万元，主要受强劲的财务客户销售推动。

今年上半年，星展集团净利同比增加9%，达到57亿6000万元的新高；总收入增长11%，达到110亿元。

星展集团总裁高博德（Piyush Gupta）在文告中说，集团在第二季再次取得强劲业绩，使上半年的盈利达到新高。

他提到，尽管近期市场波动和持续地缘政治紧张局势导致不确定性增加，但星展已经建立韧性，来应对经济放缓和利率下降风险。

“我们的高额一般准备金、较低的利率敏感性、强劲的资本状况和充足的流动性，将使我们能够继续支持客户并为股东带来回报。”

星展截至午盘上扬1.04%至33.09元。