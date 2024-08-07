【国会】内政部未发现任何新加坡人 涉及郭文贵相关95个社媒账号

我国内政部在5月10日后，未发现与外籍男子郭文贵相关的95个社媒账号，继续发布关于新加坡领导人交接的恶意贴文。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲，星期三（8月7日）在国会答复西海岸集选区议员洪维能的口头询问时说，根据当局调查，没有证据显示这95个账户是新加坡人，或以新加坡为基地的人所为。

孙雪玲说：“这起事件提醒人们，由于新加坡社会规模小、开放， 并且高度数码化，因此在敌意信息宣传面前尤其脆弱 。”

她说，互联网、社交媒体、人工智能等无处不在的科技，使策划和执行敌意信息宣传（Hostile Information Campaigns）更加容易。敌意信息宣传的手法包括利用社会断层线分裂社会，并且操纵公共舆论导致社会分化，由此破坏公众对政府和机构的信任。

《防止外来干预（对应措施）法令》（简称FICA）等法律工具，对于预防、监测和阻止敌意信息宣传是重要的。但孙雪玲提醒，公众对外来干预的警惕心同样重要。

她呼吁新加坡人在接收和传播网络信息时保持警惕，并且应通过可信的来源查证资料，确保它准确和真实。

内政部7月19日发文告说，与郭文贵相关的95个社媒账号，涉及外来干预，可能用来发动针对新加坡的敌意宣传。内政部于是指示X（前称推特）、脸书、Instagram、YouTube和TikTok屏蔽这些账号。

这些账号在今年4月17日至5月10日，发布超过120个谈论新加坡领导层交棒的视频，或与郭文贵相关的“喜马拉雅监管公司”新加坡分部有关联。

郭文贵自称是流亡美国的中国富商，在美国期间通过上网批评中国政府和领导人吸引大批支持者，但外界无法核实他揭露的事情是否属实。

郭文贵也因为骗取投资者超过10亿美元（约13亿4200万新元），7月16日在美国纽约被裁决欺诈罪名成立。