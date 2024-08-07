感化院霸凌案 少年偷钱暴打舍友逼他舔鞋

感化院霸凌案，少年偷了舍友的钱，却做贼喊捉贼，事后和两人暴打舍友至浑身淤青，逼他舔鞋和脱光衣服跳舞。

17岁被告共面对14项包括蓄意伤害他人、偷窃、侮辱他人等的控状，控方以其中五项提控他，余项则由法官下判时纳入考量。

由于被告和涉案人事发时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得报道他们的名字和资料。

案情显示，被告与受害人（16岁）和同伙（16岁）都住在新加坡男童宿舍，受害者在宿舍藏有私房钱，被告和同伙得知后，分别偷走部分钱。

受害人在去年7月19日跟两人对质，但被告等人否认，在当天傍晚把受害人逼进厕所殴打他，威胁他不要乱诬陷他们。受害人事后向宿舍职员举报。

两天后的清晨，被告和同伙施压要受害人翘课。他们前往榜鹅坊一多层停车场期间，被告联系另一友人，称受害人诬陷他们偷钱又向宿舍举报，表明要殴打受害人。

三人在楼梯间对受害人拳打脚踢，被告还把手机交给友人要求拍摄殴打过程。他们令受害人脱光衣服，而受害人已虚弱得无法逃走，只好照办。

他们之后要求受害人舔他们的鞋子和跪地求饶，并趁他跪地时，轮流踢他的胯部。

被告和同伙也逼迫受害人裸体跳舞，同伙和友人各持手机拍摄。

三人离开后，受害者拨电给老师求助，事后被送院，被发现浑身淤青，也疼得无法躺下。

另外，今年5月1日晚上，被告和母亲发生口角后，不满父亲要他道歉，拿菜刀挑衅父亲，还说想要杀了父亲，并挥舞菜刀割伤自己，母亲最后报警求助。

控方指被告多次犯案，部分罪行是在接受调查期间犯下，要求提呈缓刑监视和青年改造所报告，看被告是否适合。法官批准后，案展9月17日下判。