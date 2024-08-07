洋汉昏倒在树下 两公众救人获表扬

两名公众傍晚到公园运动，碰见一名洋汉昏倒在树下，马上拨电通知当局，并守候现场直到医护人员到达，两人星期三（8月7日）早上获颁“公民意识奖”。

这起事件发生在7月29日傍晚约6时，地点在乌鲁三巴旺公园连道（Ulu Sembawang Park Connector）一带。

当时协助救人的陈金水（60岁，技术人员）受访时说，那天他下班后到公园运动，恰巧经过该处遇见这名洋汉。

事发时，陈金水正在连道上散步，途经一处草丛时，眼角处瞥见的一团红色物体引起他的注意。

“我上前一看才发现是一个穿着红色衣服的洋人，吓了我一大跳。”

陈金水指对方一动不动，眼睛也紧闭着，已经昏倒在斜坡上的树旁。他高声呼喊，企图叫醒对方，但洋汉完全不省人事。

正当陈金水四下张望求助时，另一名公众佳亚惹南刚好经过，他了解情况后也立即上前帮忙，同时拨电通知警方和民防部队。

两人随后一直守候在洋汉身旁，并持续提供实时信息，直到当局人员抵达现场。由于陈金水和佳亚惹南热心相助，洋汉得以及时送医治疗，所幸最后捡回一条命。

兀兰警署署长洪湧胜助理警察总监星期三早上亲自为两人颁发公民意识奖，以表彰他们见义勇为的善举。

他感谢陈金水和佳亚惹南及时伸出援手，挽救一条人命。“感谢他们的无私，两人皆是楷模，充分展示了公众可以如何协助警方。”