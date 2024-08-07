中学生应用平台Mobile Guardian受影响设备的云端储存信息已恢复

中学生应用平台Mobile Guardian遭受入侵后，教育部与学校紧密合作，受影响设备的云端备份的信息目前已经全部恢复，学生可自行或通过技术人员恢复资料。

Mobile Guardian是一个安装在学生个人学习电子配备的管理应用，可让家长管理设备的使用。

8月4日，这个平台遭受全球范围的网络入侵，本地26所中学的1万多名学生受到影响，学生储存在平板和笔记型电脑的学习资料被远程删除。教育部随后将这款应用从所有学生的个人学习电子配备中移除。

教育部发言人星期三（8月7日）说，当局与学校密切合作，并优先恢复将在今年参加全国考试的学生的设备。教育部也增派资讯科技工程师到学校，帮助受影响的学生恢复设备正常使用。当局预计在下周末前，能修复完其余受影响的设备。

目前所有云端备份的信息已经完全恢复，学生可自行或通过技术人员恢复资料。但有一小部分在本地储存的信息由于没有备份，因此无法恢复。

教育部发言人说：“我们正在与学校合作，为这些学生提供额外的支持，包括为他们提供打印版资料，并且鼓励学生向受影响的同学分享他们的笔记。”

发言人说，学生在这次事故中表现得非常团结，不仅为受影响的同学提供支持，也积极分享笔记，为同学提供实际的帮助。