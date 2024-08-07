冒下属前顾客签名 女保险经纪骗公司逾万元佣金

女保险经纪为让团队销售成绩达标，冒充下属和前顾客等人的签名，自掏腰包买保单，骗公司发放1万5320元佣金，星期二（8月6日）被判坐牢八个月。

被告赖美林（译音，32岁）案发时是Manulife Financial Advisors私人有限公司的单位经理，她面对九项伪造文件以及抵触滥用电脑法令的控状。

案情显示，被告在2019年11月，跟一名27岁的男下属要他登录公司系统的用户名和密码。她隔月与一名前同事见面，称需要用对方的资料购买保单，并称对方不必出钱，只要对方提供个人资料就好。

前同事得知被告这么做是想达成销售目标，而买保单的钱也由被告出，因此最后同意帮忙。

被告在2019年12月20日注册新保单，冒充下属和前同事签名，制造前同事向下属买保单的假象。

被告在2020年12月又再次干案，利用另一名26岁男下属的公司系统用户名和密码，以及一名前顾客资料，注册新保单。

她在2019年12月20日至2020年12月24日间，前后注册四份保单，骗取1万5320元佣金。

佣金原本由被告、下属和上司分得，但被告过后要求下属把他的佣金交出来给她。

下属向公司投诉揭恶行



下属看不惯被告的恶行，最后向公司投诉，揭发此案。

被告的男下属在2020年12月，发现被告前同事买的保单快到期，于是向被告要前同事的联络号码，以与后者确认是否要继续签保。

下属担心若保单作废，会影响自身的评估，进而影响他能得到的花红。

不过，被告不肯把前同事的号码给下属，她事后冒充前同事的签名，表示要断保。

下属看不惯被告的做法，在2022年4月29日，针对另一份被告伪造的保单，向公司提出投诉。