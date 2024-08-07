六旬叔每天15元零用钱 仍到处顺手牵羊

担心花太多钱买万字票和香烟，家人每天只给15元生活费，不料68岁老汉到处顺手牵羊，把偷来的鹌鹑蛋、猫山王、面包等都下肚，如今被判坐牢四周。

被告吴冠春（68岁，译音）面对七项偷窃罪名，他承认其中四项，余项交由法官下判时一并考量。

案情显示，被告在案发期间无业，家人会帮他支付房租，并且一天给他15元作为零用钱，被告也有领取公积金。由于被告会花钱买万字票或香烟，因此家人会避免给被告一大笔钱。

调查揭露，被告在2023年9月18日早上10时55分前往超市，他将摆放在超市外面货架上的两盒总值5元9角的鹌鹑蛋偷偷取下，藏在一个塑料袋内，随后快速离开现场。

同年12月17日晚上，被告再次前往同一家超市偷窃。被告拿起一包价值30元的猫山王榴梿后，用身体遮住榴梿，随即离开超市。有超市员工看到这一幕，将此事告知经理。后者查阅超市监控录像视频，果真发现被告干案，因此报警。

2024年3月19日，被告又到超市偷走三盒总值8元5角5分的鹌鹑蛋，犯案过程被超市的监控摄像头拍下。隔天，被告返回超市时，被超市经理扣留，被告请求对方放过他，还撒谎说需要带儿子上学。超市经理事后报案。

到了4月19日，被告来到一家糕饼店，趁收银员不注意，从店门口外面的桌子上偷拿一包价值3元4角的面包，随后逃离现场。一名顾客看到后，告知收银员。收银员随后在附近提款机找到被告，并和他对质。

被告称等一下会回去糕饼店付款，收银员相信被告说的话，转身返回店里，但被告事后始终没有回来付钱。

被告最终于4月21日被警方逮捕。所有偷窃物品，包括鹌鹑蛋、榴梿、面包等，都已经被他吃完。被告至今未作出任何赔偿。

法官最终判被告坐牢四周。